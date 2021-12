Codesal registra 20 ameaças de desabamento

Ao menos 56 solicitações de emergência foram contabilizadas pela Defesa Civil de Salvador (Codesal) nesta segunda-feira, 29, conforme boletim divulgado no final da tarde. Entre as ocorrências, foram registrados 20 ameaças de desabamento e 13 deslizamentos de terra. Os transtornos são causados pelas chuvas que atingem a capital baiana há quase duas semanas.

A Codesal também registrou um alagamento de área, dois alagamentos de imóveis, um desabamento de muro e sete ameaças de deslizamentos. Além disso, o temporal provocou a queda de uma árvore e deixou outras sete ameaçadas.

As chuvas devem continuar nos próximos dias, conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na terça, 30, e na quarta, 1º (feriado do Dia do Trabalho), o sol fica entre nuvens com risco de chuvas isoladas. A temperatura máxima, nos dois dias, não deve passar dos 29 graus, enquanto a mínima deve ficar em 22 graus.

Precauções - Devido a grande quantidade de áreas de risco de deslizamentos de terra na capital (cerca de 600), a Codesal alerta a população a não jogar lixo nas encostas e nem plantar vegetação ou árvores que comprometam ainda mais o terreno, como a bananeira, que retém muita água, aumentando a instabilidade da área.

Além disso, os técnicos também orientam a não fazer cortes no talude da encosta e ou dispensar a água de uso doméstico no local.

