Codesal registra 11 solicitações devido às chuvas em Salvador

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) já registrou das 0h às 11h deste sábado, 18, 11 ocorrências causadas pela chuva que atinge a capital baiana desde a madrugada. O boletim foi divulgado pelo órgão nesta manhã,

De acordo com a Codesal, a região mais atingida foi a de Itapuã/Ipitanga, com seis solicitações. Entre as notificações, estão avaliação de imóvel alagado (4), alagamento de imóvel (2). As outras cinco foram referentes a infiltração, ameaça de desabamento, ameaça de desabamento de muro e deslizamento de terra.

O informativo meteorológico do órgão aponta que as chuvas devem continuar em Salvador de forma periódica, ao longo do dia, com intensidade variando entre fraca a moderada. A Codesal permanece com o plantão 24 horas, atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199.

