Codesal interdita trânsito no Taboão após desabamento com 4 mortos

A Coordenadoria de Defesa Civil de Salvador (Codesal) interditou o trânsito na região do Taboão, após o desabamento, nesta terça-feira, 17, de um casarão na Rua Diogo Dias, no bairro do Comércio, porque há outros imóveis com risco de desabar na área. Quatro pessoas morreram no local.

O imóvel que caiu já foi interditado e engenheiros da Codesal solicitaram a presença da Transalvador para regular o trânsito na região, que continua liberada para a passagem de veículos. O engenheiro da Defesa Civil, Aroaldo Rodrigues, ainda não concluiu o laudo sobre o desabamento, mas informou que a provável causa do sinistro foi construção irregular e falta de conservação.

Os moradores do casarão, que escaparam do desabamento com vida, encontram-se no local para tentar evitar que seus objetos pessoais e equipamento de trabalho (todos atuavam com reciclagem de materiais) sejam roubados. Nenhum deles sabe onde vai dormir esta noite pois não têm onde morar.

Com este desabamento, já são cinco sinistros na cidade em apenas um mês



Mortes - Quatro pessoas morreram depois que o casarão desabou por volta das 4h desta terça-feira, 17. Os sobreviventes contaram que o imóvel onde as estavam caiu depois de ser atingido por parte do telhado do casarão vizinho, mas a informação não foi confirmada pela equipe da Defesa Civil que está no local.

Dos quatro mortos, apenas dois foram identificados até agora. Alberto César Santos Silva, de 41 anos, conhecido como Buguelo, que era proprietário do imóvel, e a namorada dele, Bárbara Jéssica Garcia da Silva, 24 anos. Um homem, conhecido como "Grande", e uma mulher, chamada de "Índia", ainda não foram identificados. O imóvel tinha quatro quartos improvisados com madeirite, não possuía banheiro e cozinha e era ocupado por pessoas que trabalhavam com reciclagem.

Cinco pessoas saíram com vida do prédio. Duas delas saíram pouco antes do desabamento, enquanto três estavam no momento da ocorrência. Entre elas, Cícera Patrícia da Silva, 18 anos, que foi retirada pelos agentes do Corpo de Bombeiros após ter ficado presa em um muro. Apesar do susto, a jovem teve um pequeno arranhão em um dos dedos da mão.

Raimundo Souza das Neves de Jesus foi levado pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Geral do Estado (HGE) e não há previsão de alta, nem informações sobre o seu estado de saúde. Jorge Almeida Santos Castro, que também dormia em um quarto próximo ao portão de saída do imóvel, conseguiu sair porque ouviu o primeiro "estalo" do telhado desabando. Ele lembra que, antes de ir deitar, o amigo Alberto César Santos Silva (Buguelo), passou em seu quarto e lhe pediu um cigarro, despedindo-se em seguida.

O reconhecimento do corpo de Buguelo foi feito por sua ex-mulher Marimar Couto Silva, com quem teve três dos seus cinco filhos.



Os outros sobreviventes foram Cátia Oliveira Neves, 32 anos, e Aguinaldo Pereira Santos, 33, que saíram do imóvel minutos antes do desastre.

* Com redação de Euzeni Daltro | A Tarde*

