Codesal iniciará a Operação Chuva 2017

A partir de abril, a Defesa Civil do município (Codesal) entrará em estado de alerta para o período mais chuvoso da capital baiana que se estende até julho. O decreto que determinará o início da Operação Chuva está sendo finalizado e será publicado nos próximos dias.

As ações da Codesal são feitas durante todo o ano e de forma preventiva, segundo o diretor geral da Defesa Civil, Gustavo Ferraz. Com a expectativa de um maior volume pluviométrico, as medidas são intensificadas. Em 2015, no período mais chuvoso, cerca de 20 pessoas morreram em decorrência das fortes precipitações.

“A partir do decreto, entramos em alerta, com plantão 24 horas e estruturas mobilizadas. Antes dele, as ações são preventivas”, disse Ferraz. Uma reunião com outras secretarias para finalizar o decreto estava prevista para a tarde desta sexta-feira, 3.

Para o gestor, não há locais que demandem mais atenção. “A cidade inteira é preocupante. Onde não desliza, alaga”, acrescentou. O levantamento mais recente informou que havia, em Salvador, em 2015, 600 áreas de risco, mas, para Ferraz, esse número aumentou.

Dentre as ações previstas, segundo Ferraz, está a aplicação de lonas em 200 áreas, a partir deste mês. Outra medida é o uso de geomantas – espécie de “lona sofisticada” -, para conter o deslizamento de encostas. Mais 11 delas serão colocadas em novas áreas. “Já aplicamos em 64 áreas. Vamos chegar até 75 ainda este mês. Todas são colocadas em regiões de alto e médio risco”, afirmou o diretor geral da Codesal.

A geomanta é uma tecnologia de proteção de encosta, que impermeabiliza e evita erosões superficiais, absorção de água da chuva e possível risco de deslizamento do terreno. “Esta técnica utiliza um geocomposto de PVC e geotêxtil, com cobertura de proteção de argamassa jateada. A geomanta é uma solução rápida, limpa e mais barata que as tradicionais”, informou a Codesal.

Equipamentos

O aparato municipal conta, ainda, com 38 pluviômetros em toda a cidade e sirenes instaladas em seis centrais de alerta: Marotinho (Bom Juá), Baixa de Santa Rita, Baixa do Fiscal (Pedro Ferrão), Alto da Terezinha, Calabetão e Vila Picasso (Boa Vista de São Caetano).

Nestes locais, há, também, núcleos de proteção à defesa civil, onde foram feitas simulações de evacuação. Desde a instalação no ano passado, as sirenes nunca precisaram ser acionadas. “Elas são disparadas da central, mas só para o caso de chover 150 mm e permanecer chovendo. Em agosto de 2016, chegamos perto de disparar”, disse Ferraz.

Todas as ações da operação são centralizadas no Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil (Cemadec), na sede do órgão.

O gestor frisou que, no primeiro mandato do prefeito ACM Neto, foram investidos R$ 40 milhões na contenção de encostas: 37 finalizadas e quatro em execução, sendo uma delas no Barro Branco. “Ainda este mês será assinada a ordem de serviço para a segunda etapa de contenção do Marotinho”, contou.

O período que se estende de abril a julho é, segundo a meteorologista Cláudia Valéria Silva, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), quando ocorre os maiores volumes mensais de chuva do ano. “É também quando ocorrem mais dias com precipitação. É comum ter chuvas mais fortes em poucas horas. Acredito que deve ficar em torno das médias”, acrescentou.

