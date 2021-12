Codesal identifica falhas em estruturas da folia em vistoria no circuito Dodô

As calçadas e os meios- fios apresentam alguns dos principais problemas diagnosticados pela Defesa Civil (Codesal), em vistoria do circuito do Carnaval 2018. É o que afirma a engenheira de segurança do órgão, Rita Jane.

Nesta quarta-feira, 17, na segunda etapa, foi realizada nova vistoria no circuito Barra-Ondina para observar o que já foi feito e novas demandas que possam ter surgido. Nesta quinta, 18, ocorre vistoria no Campo Grande e nos bairros que receberão atrações na folia.

Na manhã desta quarta, foram diagnosticados problemas com as calçadas, asfalto e drenagem. Algumas falhas foram identificadas como caixa de energia sem tampa, entulhos, depressão no asfalto, caixa de sarjeta e meios-fios quebrados, entrada da rede de energia com estrutura em risco em alguns edifícios, entupimento em bueiros, problemas de drenagem, buracos nas calçadas e alguns fios expostos. Novo relatório será enviado para todos os órgãos envolvidos em até dois dias.

O processo de fiscalização da Codesal possui três etapas. A primeira foi realizada em dezembro quando foram avaliadas toda parte de infraestrutura, iluminação, drenagem, esgoto, telefonia, arvoragem e asfalto. A partir disso, a Codesal enviou relatório para que os órgãos responsáveis pudessem realizar as intervenções necessárias.

A última etapa será no período carnavalesco, quando haverá postos da Codesal, e dos diversos órgãos, para possíveis reparos em irregularidades apontadas, inclusive, pelos foliões.

Segundo Rita, os principais problemas nas estruturas montadas (camarote, marquises, palcos e outras montadas para a festa) são, em geral, os alinhamentos dos calços, correção de placas e os travamentos.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

