Codesal encerra demolição de prédio em Periperi

Os procedimentos de demolição do imóvel que explodiu e desabou no bairro de Periperi (subúrbio de Salvador), na última quinta-feira, 16, causando a morte de um homem e deixando três pessoas feridas, foram concluídos na manhã deste sábado, 18.

A equipe de engenharia da Defesa Civil de Salvador (Codesal) acompanhou os trabalhos dos técnicos, que demoliram uma parede do imóvel vizinho, parcialmente atingida pela explosão.

De acordo com a Codesal, por meio da assessoria, todos os riscos iminentes foram eliminados e a rua (onde ocorreu o acidente) deve ser liberada ainda nesta tarde. "Toda a remoção dos aspectos estruturais que estavam em risco já foi realizada por equipes da Sucom", explica o engenheiro da Codesal, Miguel Bastos.

Ainda de acordo com a Codesal , as próximas ações devem ser tomadas pelos proprietários dos imóveis, como a retirada do material que está dentro das edificações. "O imóvel do lado esquerdo também já começou a ser escorado, para a recuperação. O proprietário contratou uma empresa e um engenheiro para a realização dos procedimentos necessários, como foi orientado por nós", diz Bastos.

As causas da explosão ainda estão sendo investigadas. O laudo do acidente será divulgado em dez dias. A suspeita inicial é de que, no local, funcionava uma fábrica clandestina de fogos de artifício.



