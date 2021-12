Codesal cerca casarões para evitar acidentes

Pelo menos dez casarões antigos tiveram as áreas externas isoladas com tapumes de madeira pela Defesa Civil de Salvador (Codesal), para evitar que ocorram acidentes com marquises malconservadas, durante os cinco dias de festa do Réveillon, no Comércio.

Acompanhados por fiscais da Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom), nesta terça-feira, 27, os técnicos da Codesal fizeram uma vistoria no circuito da festa para verificar os últimos detalhes antes do início da programação do Réveillon, cujas apresentações musicais começam na noite desta quarta, 28.

Por sua vez, os profissionais da Sucom se certificaram de que não haverá comerciantes vendendo bebidas em garrafas de vidro. Nos últimos 15 dias, cerca de 40 comerciantes foram notificados pelo órgão por não terem se ajustado às normas de segurança.

O diretor-geral da Codesal, Álvaro Silveira Filho, recomenda aos que forem participar da festa para evitar a circulação nas áreas protegidas pelo isolamento. “Algumas pessoas, infelizmente, arrancam os tapumes. Por prevenção, pedimos que respeitem o isolamento para evitar acidentes”, diz.

O gestor informou que a decisão do órgão tomou por base as áreas onde haverá grande fluxo de pessoas, como marquises, fachadas e calçadas. “Justamente os locais que poderiam apresentar risco, em decorrência do som pesado, que pode ocasionar o descolamento de alguma estrutura”, explicou.

Contrato

A subcoordenadora de fiscalização da Sucom, Ana Kelle, disse que o papel do órgão, além de fiscalizar a venda de bebidas engarrafadas, é observar o cumprimento dos comerciantes ao contrato firmado pelo município com as marcas patrocinadoras da festa.

“Vamos estar atentos às atividades provisórias no espaço da festa, a exemplo dos depósitos de bebidas, além de verificar se os estabelecimentos comerciais estão respeitando os termos da publicidade oficial do evento”, explicou.

Durante a fiscalização prévia, prossegue a subcoordenadora, os donos de imóveis foram orientados a não ocupar marquises e sacadas, bem como a evitar a superlotação dos casarões. Cerca de 65 fiscais estarão em regime de plantão 24 horas para monitorar a festa.

“Além disso, faremos vistoria nas estruturas do evento, para verificar as condições da segurança tanto nos equipamentos quanto no entorno”, adiantou. “Todas as ações estarão voltadas para garantir maior comodidade ao público”, finalizou.

adblock ativo