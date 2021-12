Codesal adota medidas contra alto índice de trotes

Com o alto número de trotes recebidos, aproximadamente 7 de cada 10 ligações, a Comissão de Defesa Civil do Salvador (Codesal) começa a identificar os números e enviá-los para o setor jurídico, além de fazer um cadastro das ligações, via número do CPF.

A solicitação do CPF de quem liga para o órgão serve para a criação um cadastro de usuários, medida tomada para facilitar o atendimento ao cidadão e também coibir os trotes, que representam 67% das chamadas recebidas pela Codesal. A brincadeira é crime previsto no Código Penal Brasileiro e com pena de até três anos de reclusão. Para o órgão, os cidadãos precisam ter a consciência que essa prática deve ser anulada.

Ainda segundo a Defesa Civil, os casos identificados são encaminhados para a polícia. Desta forma, o órgão espera que a população entenda que os trotes causam problemas, especialmente para as pessoas que mais precisam dos serviços. Além de representar perda de tempo e dinheiro com o deslocamento de equipes para situações inexistentes.

SAMU

Já no Samu, um trabalho de educação feito entre as crianças de escolas de Salvador reduziu a incidência de trotes de 85%, quando o serviço começou a funcionar em 2005, para 40% atualmente.

O serviço informa que muitos trotes são feitos pelas crianças e que, de uma forma geral, os atendentes identificam facilmente. Mas o problema maior são os adultos. Neste caso, os funcionários fazem algumas perguntas que tentam comprovar a veracidade do caso. Mesmo com esse cuidado, às vezes as ambulâncias do SAMU acabam sendo deslocadas para atender a falsas solicitações.

adblock ativo