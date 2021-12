Codecon realiza Operação Dia dos Pais em estabelecimentos comerciais

A Diretoria de Defesa do Consumidor (Codecon) realiza até domingo, 11, a Operação Dia dos Pais. A ação intensifica a fiscalização em estabelecimentos comerciais para prevenir qualquer tipo de irregularidade nos produtos e serviços ofertados, assim como garantir o direito do consumidor.

A inspeção foca em estabelecimentos comerciais que vendam artigos destinados aos pais. A vistoria acontece em lojas de roupas, calçados e acessórios masculinos, perfumarias e eletrodomésticos, além de restaurantes.

O órgão analisa a exibição correta dos preços, verifica os alimentos, confere a validade e o acondicionamento dos produtos, e se tem um exemplar do Código de Defesa do Consumidor (CDC) em local visível para os clientes.

Já foram vistoriados 230 estabelecimentos. Houve 14 irregularidades, foram emitidos 20 notificações e 20 kg de alimentos destruídos.

O prazo é de 10 dias para os estabelecimentos notificados repararem o erro. Se houver reincidência da infração, pode ser aplicada uma multa entre R$ 600 e R$ 6 milhões.

Quem se sentir lesado ou encontrar algum tipo de irregularidade entrar em contato com o órgão pelo canal Fala Salvador, no número 156, no aplicativo Codecon Mobile ou na sede do órgão.

