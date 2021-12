Codecon notifica mercados populares de Salvador

A Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon) vem realizando a operação "Padrão Mercados Populares" nos bairros populares de Salvador, desde o início deste mês. Na ação, fiscais do órgão municipal já notificaram oito mercados populares nos bairros do São Caetano, Iapi, Brotas e Federação, e retiraram de circulação 174 produtos com prazo de validade vencidos. Foram encontrados produtos com prazo de 1 de dezembro de 2011. Após o flagrante, os fiscais destruíram todos os materiais, além de notificar os estabelecimentos.

De acordo com o coordenador da Codecon, Rubem Carneiro Filho, a operação é fruto de inúmeras denúncias da população que tem contribuído para pressionar mercados irregulares. "Nossa meta é realizar uma vistoria geral de mercados e mercearias de nossa cidade, buscando retirar de circulação produtos que impliquem risco à saúde pública", ressaltou Rubem.

O órgão recomenda que os consumidores tenham mais atenção na compra de produtos que possam está com o prazo vencido.

