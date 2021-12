Codecon notifica mais 15 restaurantes em Salvador

Mais 15 restaurantes foram notificados pela Coordenadoria de Defesa do Consumidor (Codecon), vinculada à Secretaria Municipal da Ordem Pública (Semop), nesta terça-feira, 19. Produtos com prazo de validade vencido e ausência de exemplar do Código de Defesa do Consumidor foram algumas das irregularidades encontradas.

Por não afixarem em local visível placas com informações corretas sobre a proibição do uso de cigarro, conforme a Lei Federal nº 7.651/2009 e Decreto nº 19.810/2009, foram notificados os restaurantes Solar das Artes Pousada e Boutique, Restaurante e Bar do Calçadão e Lanches Clayton, no Pelourinho; Bar Rita de Cássia, La Dolce Vita e Bar Cruz do Pascoal, em Santo Antônio Além do Carmo; Restaurante Dom Passos, em Nazaré; Panificadora Pão e Pelô, Bar do Negão e Lanchonete A Geladinha, localizados na Baixa dos Sapateiros.

O Bar Cruz do Pascoal, La Dolce Vita, Solar das Artes Pousada e Boutique também foram notificados, assim como o Bar e Restaurante Biroska Pub, na Barra, e a loja South, nos Barris. Os bares e restaurantes não cumpriam a Lei Federal nº 12. 291/2010, que torna obrigatória a apresentação de um exemplar do Código de Proteção e Defesa do Consumidor em estabelecimentos comerciais.

Os restaurantes Dom Sushi Lounge, no Rio Vermelho, e o Caranguejo do Farol, na Barra, foram notificados por não apresentar etiquetas com prazo de validade nos alimentos manipulados. Também foram notificados os restaurantes que apresentavam produtos com o prazo de validade vencido: La Dolce Vita (dois refrigerantes e uma água tônica), Bar e Restaurante Cruz do Pascoal (nove garrafas de refrigerantes), Padaria Yemanjá, no Rio Vermelho (seis unidades de canela em pó) e Boteco do Caranguejo, na Barra (quatro potes de fermento).

Todos os estabelecimentos notificados terão o prazo de 48 horas para sanar as irregularidades encontradas. Os produtos que estavam em desacordo com as normas de consumo expressas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor foram destruídos nos locais, no momento da vistoria.

