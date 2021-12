Codecon notifica lojas por venda de produto vencido

A Coordenadoria de Defesa do Consumidor (Codecon), notificou, nesta sexta-feira, 18, o Comercial Portal das Frutas, localizado no Corredor da Vitória, e a Perini, no bairro da Graça, por manter alimentos com validade vencida na área de manipulação.

Já as lojas Fatan's Presentes e Foto System, localizados no Shopping Itaigara, foram notificadas por não apresentarem o exemplar o Código de Proteção e Defesa do Consumidor (CDC).

Os estabelecimentos notificados terão prazo de 48 horas para sanar as irregularidades encontradas. Os produtos que estavam em desacordo com as normas expressas no CDC foram destruídos nos locais no momento da vistoria, informou a Codecon.

