Codecon notifica guichês e restaurantes da Rodoviária

A Coordenação de Defesa do Consumidor do Município (Codecon) notificou guichês de vendas de passagens e restaurantes da Estação Rodoviária de Salvador, nesta terça-feira, 3. A notificação aconteceu dentro da ação de fiscalização realizada pelo órgão nos estabelecimentos instalados no local.

Apenas um guichê de venda de passagens não foi notificado nesse primeiro dia de fiscalização, o RO Transportes. Os demais apresentaram problemas como a falta de preços à vista do comprador e a não disponibilização do Código de Defesa do Consumidor.

Na área de alimentação, a coordenação registrou problemas de falta de higiene no restaurante Salad's Grill e prazo de validade dos alimentos no Café da Estação. Os proprietários têm até 48 horas para sanar os problemas se não quiserem receber multas, que podem alcançar até 4000 UFIRs ou cerca de R$ 8 mil.

Até sexta-feira, 6, os agentes da Codecon, órgão vinculado à Secretaria de Municipal da Ordem Pública, vão visitar lojas, restaurantes e todos os serviços oferecidos pelo terminal. Estão sendo observados a validade, o acondicionamentos dos produtos, a higiene do local, além dos serviços oferecidos pelos ônibus, como por exemplo o preço das passagens.

adblock ativo