Codecon notifica dois restaurantes em shopping da capital

Dois restaurantes do Shopping Iguatemi foram notificados por irregularidades pela Codecon em uma vistoria realizada nesta quarta-feira, 5. A ação está vistoriando se os restaurantes estão cumprindo as normas presentes no Código de Defesa do Consumidor.

O Habbib's foi advertido por acondicionar os alimentos de maneira inadequada, e o restaurante a Kilo Pitanga não possuía pedal na lixeira. Eles terão dez dias para adequar-se às normas estabelecidas e podem receber multa.

Os ítens averiguados pela Codecon foram o acondicionamento de alimentos, etiquetas com prazo de validade, equipamentos dentro do padrão de higiene exigido, lixeiras com pedal e tampa e uniformes dos funcionários.

