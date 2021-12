Codecon notifica 33 estabelecimentos em operação Dia dos Pais

Trinta e três estabelecimentos comerciais de Salvador foram notificados durante a Operação Dia dos Pais, realizada pela Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon). A ação aconteceu de segunda, 6, a sexta-feira, 10, nos principais shoppings e centro comerciais de Salvador.

Ao todo, foram fiscalizados 349 estabelecimentos, entre lojas de utensílios e artigos masculinos, barbearias, bares e restaurantes. O número representa um aumento de 72% em relação a 2017, quando o órgão vistoriou 203 lojas. Entretanto, em 2018, o Codecon registrou queda no número de notificações – foram 118 no ano passado - e não houve autuações, ao contrário de 2017, quando seis estabelecimentos receberam autos de infração.

Durante a operação, foram emitidas 34 notificações, sendo 27 por ausência de informação de preço, três por falta de placa informativa para atendimento preferencial a clientes com mais de 80 anos, um por ausência de informação para pagamento com cartão ou à vista e três por ausência de exemplar do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Segundo o Codecon, o consumidor deve estar atento às informações na embalagem do produto, como instruções de uso, características, registro no órgão competente, prazo de validade, composição, volume/quantidade, condições de armazenamento e identificação sobre o fabricante/importador, e se o preço está devidamente afixado. No caso de divergência na hora do pagamento, o consumidor fica com o mais barato.

Denúncias sobre irregularidades podem ser feitas pelo número 156 ou pelo aplicativo Codecon Mobile, disponível para iOS e Android.

adblock ativo