Codecon notifica 20 restaurantes por irregularidades

Vinte restaurantes foram notificados esta semana durante operação de vistoria realizada pela Coordenadoria de Defesa do Consumidor (Codecon), divulgou o órgão nesta quinta-feira, 7. Os fiscais da Codecon verificam situações que ferem a legislação.

Os restaurantes Deli do Pelô, Soteropolitano, Cravinho do Carlinhos, Jardim das Lícias, Hotel e Restaurante Vila Bahia, Odoyá e Schone Reise, localizados no Pelourinho, foram notificados, e os estabelecimentos Pereira e Açaí da Saúde, ambos na Pituba, foram autuados por não afixarem em locais de ampla visibilidade placas com informações sobre proibição do uso do cigarro em ambientes fechados.

O Açaí da Saúde também recebeu notificação por manter equipamentos, freezers, fora dos padrões de limpeza.

O Hotel e Restaurante Vila Bahia, o Schone Reise e o Mama Bahia, foram notificados por não disponibilizarem um exemplar do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (CDC) para consulta pelos clientes.

Os restaurantes Mama Bahia e Alfredo di Roma, este em Ondina, além de Su Espeto Bistrot, Doc Casual, El Caballito, localizados na Pituba, e Pobre Juan, na Avenida ACM, foram flagrados com alimentos a serem manipulados sem etiquetas com informação de prazo de validade.

Por acondicionar alimentos de forma inadequada, foram notificados os restaurantes Torre de Pizza e Rio Madri, na Pituba.

Já o restaurante Bode na Brasa, localizado no Centro de Salvador, foi notificado por falta de higiene.

Todos os estabelecimentos notificados receberam prazo de 48 horas para sanar as irregularidades encontradas. Para os autuados, foi concedido prazo de dez dias para envio de defesa, por escrito, à Codecon.

Os produtos que estavam em desacordo com as normas de consumo expressas no CDC foram destruídos nos locais, no momento da vistoria.

