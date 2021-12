Codecon inicia fiscalização de Natal nesta segunda

Começou nesta segunda-feira, 10, a Operação Natal, realizada por equipes da Coordenadoria de Proteção e Defesa do COnsumidor (Codecon). Durante a ação, o órgão vai fiscalizar os estabelecimentos comerciais da capital baiana e identificar possíveis irregularidades no comércio dos produtos natalinos.

Serão autuadas as lojas que fizeram propaganda enganosa ou abusiva e não especificarem os preços dos produtos oferecidos, conforme exige o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Além disto, todos os produtos devem apresentar ou selo do Inmetro, principalmente os brinquedos. Caso seja encontrado algum sem esta identificação, será retirado imediatamente da área de venda, informa a Codecon.

O órgão ressalta, ainda, que os vendedores são obrigados a trocar os produtos que apresentarem defeito que prejudique o valor do produto, torne-o impróprio para consumo ou diminua seu valor de compra.

"Em qualquer dessas situações, o fornecedor tem prazo de até 30 dias para realizar a troca, passado esse tempo, o consumidor pode ter seu produto trocado por um novo, receber o valor da compra de volta ou, finalmente, receber uma parte do dinheiro da compra para compensar seu dano e ficar com o produto", informou em nota o coordenador do Codecon, Ruben Carneiro Filho.



O coordenador esclareceu também que a lei não obriga os lojistas a trocar produtos porque o comprador mudou de opinião ou a pessoa a quem presenteou prefere um presente de outra cor, modelo ou manequim diferente.



Os consumidores podem denunciar qualquer irregularidade pelo telefone 2203-3417 ou, pessoalmente, na sede do órgão (Rua Chile, nº 03 - Praça Municipal).

