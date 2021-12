Codecon emite duas notificações em operação no Terminal Marítimo do Comércio

Nesta sexta-feira, 24, a Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon) realizou vistorias em seis embarcações na Operação Navegar Seguro, no Terminal Náutico do Comércio. Os fiscais emitiram duas notificações por informalidades no sistema.

A primeira foi devido à deficiência no sistema de áudio que transmite as instruções de segurança aos passageiros durante a travessia Salvador-Itaparica e outra pela ausência do sistema de som em outras partes da lancha, como no convés inferior e no convés de popa. Em uma das notificações, o órgão municipal também advertiu uma empresa a sinalizar o colete salva-vidas infantil em local visível.

Em razão das vistorias feitas pela Codecon em embarcações desde setembro do ano passado, já foram aplicadas algumas multas a empresas que operam entre o Terminal Náutico, no Comércio, e o Terminal Hidroviário de Vera Cruz, em Mar Grande. A CL Empreendimentos, por exemplo, foi penalizada com multas que somam R$ 36 mil, e a Vera Cruz, R$ 20 mil. Ainda cabe recurso.

