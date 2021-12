Codecon autua supermercado que vendia produtos vencidos

Depois de receber uma denúncia de um consumidor, que encontrou um preservativo dentro de uma embalagem de iogurte, no Supermercado Hiper Ideal, em Piatã, fiscais da Coordenadoria de Defesa do Consumidor (Codecon) realizaram uma vistoria no local na última quinta-feira, 27.

Lá, os fiscais encontraram 35 litros de leite de soja, com a data de validade vencida, sendo comercializados, além de três pacotes de pipoca para microondas e uma lata de leite condensado com a mesma irregularidade.

O supermercado foi autuado pela coordenação do Codecon e tem até dez dias para recorrer, apresentando sua defesa. De acordo com o coordenador geral do Codecon, Rubem Carneiro Filho, como a embalagem estava fechada, o supermercado não é responsável pelo preservativo dentro do iogurte, mas foi autuado por comercializar produtos fora da data de validade.

Multa - Caso o Hiper Ideal não apresente defesa dentro do prazo, poderá pagar multa que varia de 200 a três milhões de Ufir. Este valor será determinado pelo setor jurídico do órgão, baseado no tamanho do estabelecimento e tipo de produto que foi autuado.

