Codecon autua supermercado na Paralela

Fiscais da Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon), encontraram 66 potes de goiabada vencida no supermercado Extra, na Paralela, nesta terça-feira, 5. O estabelecimento foi autuado e terá dez dias para apresentar defesa junto ao órgão.

Somente este ano, a Codecon já realizou 38 vistorias de rotina, com nove notificações e oito autuações em supermercados da cidade. Diferença de preço do mesmo produto, falta de etiqueta com preços nas mercadorias ou numa tabela central, falta de higiene do ambiente, falhas no acondicionamento do produto e prazo de validade vencido são algumas das características irregulares verificadas pelos fiscais.

De acordo com prefeitura, somente este ano, o órgão já recebeu cerca de 30 denúncias envolvendo supermercados. Em caso de irregularidades, os consumidores podem fazer denúncias através do Sistema Fala Salvador, no número 156 ou pelo portal.

A reportagem entrou em contato com a assessoria do Extra, mas ainda não obteve resposta.

Em nota, a assessoria de comunicação do Extra afirma que " as ações no respeito ao consumidor possui rigorosos procedimentos para auditar a qualidade dos produtos comercializados em suas lojas". A rede ainda informou "que descartou imediatamente os itens apontados pelo órgão e tomou as medidas necessárias para que o fato não volte a ocorrer. A loja funciona normalmente".

