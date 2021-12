Codecon autua mercadinhos por venda de alimentos vencidos

O Mercadinho Dois Manos, no Largo 2 de Julho e o Zaine Ponto Quente Mercadinho, no Centro, foram autuados e outros sete estabelecimentos notificados, entre os dias 17 e 24 deste mês, pela Coordenadoria de Defesa do Consumidor (Codecon), por manter alimentos vencidos na área de manipulação. Na mesma região foram notificados o Mercadinho Bola Verde, Delicatessen do Sertão e o Sabor da Roça.

No Shopping Iguatemi, a fiscalização também foi realizada e, pelo menos, o Crisboni Lanches e a Bahia Tropical foram notificadas por não apresentar o Código de Defesa do Consumidor. Além do estabelecimento Sonho Bom, por ausência de preços nos produtos em exposição.

Na Calçada, o Atacadão Centro Sul foi notificado por manter um pacote de filé de peito de frango deteriorado na área de vendas.

Os estabelecimentos autuados têm até 10 dias para apresentar defesa junto à Codecon e os notificados, 48 horas para corrigir as irregularidades apontadas.

Segundo o órgão, por meio de nota, os produtos irregulares foram destruídos no momento da vistoria. A ação visa corrigir práticas que fogem ao Código de Defesa do Consumidor.

adblock ativo