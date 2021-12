Codeba renova painéis artísticos na Av. da França

A série de painéis artísticos, fixada desde o ano de 1999 nas paredes externas dos armazéns do Porto de Salvador (na Av. da França, Cidade Baixa), está passando por um processo de renovação.

São 26 obras de arte com dimensão de 2 m x 4,90 m, que estão recebendo serviços de lavagem especial, reposição de peças, restauração de pinturas e aplicação de resina acrílica para proteção.

O trabalho é uma parceria da Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba) com o Tecon Salvador e a Ultracargo. A coordenação do trabalho está sendo feita pela artista plástica Ana Cristina Borba Nobre.

Os painéis resultam do concurso Salvador, Porto e Mar, promovido em março de 1999 pela Codeba, com o apoio técnico da Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia (EBA-Ufba), em homenagem aos 450 anos de Salvador.

Na época, o evento reuniu 352 artistas plásticos, em duas etapas seletivas, sendo que 33 obras foram selecionadas por uma comissão julgadora e três foram de artistas convidados: Graça Ramos, Juarez Paraíso e Justino Marinho.

Elementos

Para Ana Cristina Borba Nobre, idealizadora do concurso Salvador, Porto e Mar, histórias e imagens relacionadas ao porto e à cidade serviram de elementos de criação para os artistas, transformando o espaço em uma verdadeira galeria de arte em plena via pública.

Dez pinturas já não existem mais, por causa da construção do novo Terminal Marítimo de Passageiros do Porto de Salvador.

“Os 26 painéis restantes estão desgastados pela falta de manutenção. Por isso nossa preocupação em realizar as obras de restauração e devolver para a área do Comércio essas belíssimas pinturas, além de valorizar a arte na Bahia”, diz ela.

A restauração começou pelo painel de autoria da artista plástica Graça Ramos, cujo título é Ode à Bahia.

A artista, de Feira de Santana, pintou o painel no armazém 3, usando a técnica mista/acrílica, sobre formas tridimensionais, elaboradas em massa de cimento e terra vermelha.

O serviço deve ser concluído até dezembro, quando a companhia pretende reunir os artistas plásticos autores dos painéis em uma solenidade. “A proposta da nova diretoria da Codeba é investir na valorização e democratização do acesso à arte”, aponta o presidente da empresa, Pedro Dantas.

