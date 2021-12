Cocaína pura avaliada em R$ 40 mil é apreendida na Via Regional

Cerca de 2 kg de cocaína pura foi apreendida na manha desta segunda-feira, 28, na Via Regional, em Salvador. A droga avaliada em R$ 40 mil foi encontrada dentro de um carro Cobalt Prata dirigido por Gilson Freitas dos Santos, quando trafegava pela região.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), uma equipe da 50ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Sete de Abril) suspeitou do veículo modelo GM Colbalt Prata, de placa OKS-4043, e o abordou nas proximidades da empresa Betal, que fica perto do Estádio Barradão.

Gilson Freitas foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado para a 10ª Delegacia Territorial (DT/Pau da Lima). O Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) investigará o caso.

