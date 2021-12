Cocaína e maconha são apreendidas em casa usada como ponto de droga

Uma casa supostamente utilizada para comercializar drogas foi descoberta nesta quarta-feira, 20, no Jardim Lobato, em Salvador. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), uma denúncia anônima informou o endereço do imóvel.

Foram apreendidos 93 porções de maconha, 69 pinos plástico com cocaína, um tablete de maconha prensada, um caderno com anotações sobre o tráfico, embalagens plásticas, uma balança, máscaras de proteção individual e um aparelho celular no local.

O delegado da 29ª Delegacia Territorial (DT), de Plataforma, Maurício Dias, informou que os suspeitos fugiram depois de perceber a chegada da polícia. O material foi apreendido e encaminhado para a perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

