Cocaína avaliada em R$ 24 milhões é apreendida no Porto de Salvador

Mochilas contendo 218,5 kg de cocaína, avaliada em R$ 24 milhões, foi apreendida pela Receita Federal e Polícia Federal na madrugada deste domingo, 16, no Porto de Salvador.

Segundo informou a polícia, o material estava dividido em seis mochilas dentro de um carregamento de piso cerâmico, que tinha como destino final o Porto de Manaus. O contêiner onde estava a droga saiu do Porto de Santos e, antes de chegar a Salvador, ainda passou pelo Rio de Janeiro.

As investigações apontam que tenha sido mais um caso de emprego da técnica conhecida como "rip-off loading", em que a droga é colocada em uma carga regular, sem que o proprietário dela saiba da presença do material ilícito.

A Polícia Federal que, através do seu Núcleo Especial de Polícia Marítima realizou a ação em parceria com a Receita Federal, seguirá com investigações para localizar os responsáveis.

De acordo com dados da Polícia Federal, esta é a terceira apreensão de drogas no Porto de Salvador neste ano. Nesse período, mais de uma tonelada de cocaína já foi apreendida no local.

