Cobrança por vagas em shoppings do Centro altera região

Com um comércio fervoroso e intensa circulação de pessoas diariamente, achar um local para estacionar no Centro de Salvador sempre foi um problema. Mas, desde o último dia 22, quando os shopping centers passaram a cobrar pelo estacionamento, a região parece ter ficado ainda mais caótica, mesmo com atenuantes como férias escolares e feriadões.

A equipe de reportagem circulou pela região da praça da Piedade e bairros da Mouraria, Barris e Dois de Julho. Nos espaços situados próximos aos shoppings Center Lapa e Piedade, a reclamação dos motoristas foi unânime: está cada vez mais difícil estacionar. Os condutores associam a atual conjuntura à migração dos motoristas que estacionavam nesses centros comerciais para as ruas do entorno.

O taxista Iraldo Bonfim, 53 anos, sentiu a primeira faísca de um transtorno nesta terça-feira, 30, ao tentar estacionar o veículo dele no bairro da Mouraria. "Estou há 30 minutos esperando uma vaga. Sempre estaciono aqui e nunca tive problemas. Hoje, estou vendo o quanto a situação vai ficar complicada", analisou.

Além dos motoristas, os comerciários também se sentem afetados. Segundo o gerente de uma rede de eletroeletrônicos da avenida Sete de Setembro Carlos do Vale, já nesta primeira semana é possível sentir queda nas vendas. "Nós trabalhamos com metas. E por isso já temos o percentual de queda de 20% nesta unidade", lamentou o gerente.

O mesmo foi percebido pela baiana de acarajé Andreia Barbosa, 36, que vende os bolinhos em um ponto instalado na Estação da Lapa, próximo ao estacionamento do Shopping Piedade: "As pessoas passavam muito tempo no carro esperando uma vaga e acabavam comprando aqui. Também, muitos fregueses são pessoas que estacionavam aí, mas trabalhavam pelo Centro. De repente, o povo sumiu".

Apesar das reclamações, muitos concordam com a cobrança pelas vagas nos shoppings e acreditam que é uma questão de tempo para que a população se acostume.

Benefícios

A professora Cristiana Mendonça, 56, pelo menos foi uma das pessoas que se sentiram beneficiadas. "Antes eu perdia muito tempo com a fila quilométrica aqui no [shopping] Center Lapa. Agora, eu sei que vou chegar e entrar sem demora", disse a professora ao A TARDE.

Guardadores de carros também não têm motivos para reclamar. Há três anos trabalhando no bairro Dois de Julho, Messias Silva disse que a rotatividade aumentou e tem ganhado um pouco mais. "A taxa aqui custa R$ 3. Estamos em vantagem", comemora.

Segundo o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Salvador (CDL), Frutos Gonzalez, este é apenas mais um agravante para um problema persistente.

"Ainda é muito cedo para avaliar o impacto da cobrança, porque esse é um problema de muito tempo. No entanto, estamos buscando alternativas para suprir a demanda", afirmou. Ele disse, ainda, que uma avaliação mais concisa deverá ocorrer no início do próximo mês.

De acordo com a assessoria de comunicação da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador, não houve alteração no trabalho dos fiscais do órgão nas áreas em questão.

A assessoria informou que a região do Centro da capital possui um total de 1.533 vagas de estacionamento fechado e rotativo.

