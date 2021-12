Cobrança por vaga em shoppings estimula sua expansão

Diante da liberação da cobrança por vagas nos shoppings de Salvador, é natural que o precedente aberto estimule comerciantes do interior a cogitar o mesmo procedimento. Diante disso, o Procon de Feira de Santana (cidade a 109 km de Salvador) já notificou o Shopping Boulevard para impedir a cobrança a partir do dia 1º de julho.

A justificativa é que a legislação municipal que proíbe este tipo de cobrança em Feira ainda está vigente. Apesar da medida, representantes da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) lembram que não há lei na Bahia para barrar a decisão do Supremo Tribunal Federal de facultar a cobrança na capital baiana, o que ocorre desde segunda-feira passada. A informação é do diretor regional da Abrasce, Edson Piaggio, ao advertir que os municípios não podem legislar sobre propriedade privada.

"É uma decisão irrevogável. Os municípios não têm competência para legislar sobre o direito civil, só a União", reforça. Enquanto o tema esquenta na segunda maior cidade baiana, na capital tem sobrado vagas nos estacionamentos dos shoppings. Passado o calor do início da cobrança, ao contrário do que ocorreu na última segunda-feira, problemas como filas para pagar e falta de troco nos guichês aparentemente pareciam ter sido solucionados nesta sexta-feira, 26.

Mas vale lembrar que a demanda aos centros de compras se reduziu em função do feriado prolongado de São João, sendo mais prudente aguardar mais desdobramentos de uma decisão que a tantos desagrada. Dos cinco grandes estabelecimentos visitados por A TARDE nesta sexta, os shoppings Salvador, da Bahia, Piedade e Lapa apresentavam ocupação parcial de vagas. O movimento mais intenso de veículos foi registrado no shopping Bela Vista, único que ainda não aderiu à cobrança.

Comportamento

O que chamou a atenção nesta sexta foi a pressa dos visitantes em deixar os estabelecimentos antes dos 30 minutos que os isenta do pagamento. É o caso da advogada Jaqueline Calado, 43, que apressou o ritmo no Salvador Shopping para se livrar dos R$ 6 referentes às primeiras horas no estacionamento.

Chateada, a cliente diz que vai rever o hábito de comprar em shopping. Para ela, os dirigentes deveriam repensar a cobrança para quem comprovar o consumo. "Gastei R$ 200 em 15 minutos. Acho absurda essa cobrança, ainda mais na Bahia, onde a maioria da população não tem muita renda", opina.

Já o também advogado Sérgio da Motta, 45, enxerga a cobrança como uma forma de evitar o uso indevido dos estacionamentos, além da possibilidade de melhoria em itens como segurança, conforto e facilidade na hora de encontrar vaga.

"O valor cobrado é o mesmo que tomar um café no shopping. É um preço justo", avaliou, ainda no guichê com três pessoas na fila. "Até semana passada, a gente chegava ao shopping 10h30 e não havia mais vaga porque as pessoas que trabalham perto deixavam o carro aqui", criticou.

No Shopping da Bahia A TARDE também não observou longas filas nos guichês de pagamento ou terminais de autoatendimento, como na última segunda-feira.

adblock ativo