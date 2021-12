Cobrança de bandeira 2 em dezembro será opcional na capital baiana

Pelo terceiro ano seguido, a cobrança de bandeira 2 durante o mês de dezembro será opcional em Salvador. Segundo o Sindicato dos Condutores Autônomos de Táxi de Salvador (Sinditáxi), a expectativa é de que 70% dos taxistas circulem com a bandeira 1 em todos os dias do mês, tanto no período diurno quanto à noite.

A medida é uma forma de combater a concorrência dos aplicativos de transporte, que geralmente cobram preços mais baratos pelas corridas. Durante o mês de dezembro, é esperado um aumento de 30% a 35% no número de viagens por causa do verão.

Na capital baiana, a bandeirada, que é o valor cobrado no momento em que o taxímetro é ligado, custa R$ 4,81. A bandeira 1 custa R$ 2,42 por km rodado. Já na bandeira 2 é cobrado R$ 3,38 por km rodado.

