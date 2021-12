Cobrador morre atropelado por ônibus na Suburbana

Um rodoviário morreu após ser atropelado por um ônibus, na noite desta terça-feira, 5, em Salvador. De acordo com Wilmo Cocque, diretor do sindicato da categoria, Alberto Silveira Alves, 46 anos, estava na porta da garagem da empresa Boa Viagem, na avenida Suburbana, quando aconteceu o acidente.

Ainda segundo ele, a vítima aguardava o transporte para voltar para casa após um dia de trabalho. "Ele estava parado de costas para o veículo que estava dando ré e não ouviu o sinal sonoro. Por conta do fundo do ônibus ser alto, o motorista também não viu ele (a vítima) e acabou atropelando Alberto", explicou o sindicalista.

Há suspeita que o rodoviário estava usando fone de ouvido no momento do acidente, o que teria feito com que ele não ouvisse o aviso sonoro da ré do ônibus, mas Wilmo disse que essa informação não foi confirmada, já que não há testemunhas do atropelamento.

Alberto chegou a ser socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos. O corpo dele será enterrado nesta tarde, às 16 horas, no Cemitério de Paripe. O cobrador deixa dois filhos.

O motorista que conduzia o veículo ainda não se apresentou à polícia. De acordo com o sindicalista, ele deixou o local do acidente "desesperado" e estaria em "estado de choque".

