Cobrador é baleado durante assalto a ônibus na Bonocô

Um cobrador foi baleado nas costas durante um assalto a ônibus na manhã desta segunda-feira, 14, na avenida Bonocô, em Salvador. De acordo com o motorista José Renato, dois bandidos anunciaram o roubo por volta das 6h40, quando o veículo estava lotado. Depois de roubarem os passageiros, os criminosos atiraram contra o cobrador Samuel Batista Feitosa, 32 anos.

"A logística do assalto foi muito violenta. Eles tocaram o terror, usando de violência contra algumas pessoas. Não se dando por contente, ainda efetuaram um disparo, atingindo o companheiro", contou o motorista do coletivo durante entrevista para o programa Bahia no Ar, da TV Record Bahia.

José Renato disse ainda que ninguém reagiu ao assalto e que os criminosos atiraram quando estavam descendo do coletivo. O veículo, que fazia a linha Trobogy - Lapa, estava com cerca de 140 passageiros no momento do crime, segundo o motorista.

O cobrador, que fazia a primeira viagem ao lado de José Renato, foi socorrido pelo colega, que conseguiu acionar uma viatura da Polícia Militar (PM) que passava na Lucaia. Ele foi levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama, mas não há informações sobre estado de saúde dele.

O presidente do Sindicato dos Rodoviários, Hélio Ferreira, classificou a ação como "uma covardia". Ele não descarta a possibilidade de manifestação dos rodoviários. "A categoria está revoltada. A gente espera que a polícia dê uma resposta imediata para evitar isso (uma manifestação). A polícia precisa prender imediatamente esses meliantes, que não podem ficar solto".

adblock ativo