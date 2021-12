Cobra rara de 1,20 metro é resgatada no bairro do Uruguai

Uma cobra rara da espécie "Corn Snake", conhecida como "cobra do milho", foi capturada por uma equipe do Grupo Especial de Proteção Ambiental (Gepa) da Guarda Civil Municipal de Salvador (GCM) nesta quinta-feira, 9, no bairro do Uruguai, em Salvador.

O animal, que não é venenoso, mede cerca de 1,20 metro e foi encaminhado ao Núcleo Regional de Ofiologia e Animais Peçonhentos da Universidade Federal da Bahia (Ufba).

A cobra do milho é originária da América do Norte e, de acordo com o supervisor do Gepa, Robson Pires, pode ter sido vítima do tráfico de animais.

Ainda conforme Pires, cerca de 80 cobras já foram capturadas pela unidade só este ano. O órgão disponibiliza o telefone 3202-5312 para resgates de animais silvestres.

adblock ativo