Cobra de 4 metros é encontrada em canal de esgoto na Pituba

Um cobra de 4 metros foi resgatada na manhã desta quinta-feira, 6, de uma estação de tratamento de esgoto localizada na Praça Nossa Senhora da Luz, no bairro da Pituba, em Salvador.

Segundo informações da Guarda Municipal, trata-se de uma sucuri, que foi encontrada por funcionários de uma empresa terceirizada da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa).

Devido ao tamanho do animal, o resgate foi realizado pela Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa), da Polícia Militar, e pelo Grupo Especial de Proteção Ambiental (Gepa), da Guarda Municipal. A cobra foi encaminhada para o Núcleo Regional de Ofiologia e Animais Peçonhentos da Ufba.

Caso encontre algum animal silvestre, a Guarda Municipal recomenda que o cidadão não toque no animal e entre em contato com o órgão, através do telefone 3202-5312.

