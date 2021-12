Cobra aparece em banheiro de casa na Boca do Rio

Uma cobra Jiboia apareceu em uma residência no bairro da Boca do Rio, em Salvador, nesta terça-feira, 11. O animal, com cerca de 1, 5 metro, foi encontrado no banheiro da casa. O morador ligou para a Polícia Ambiental, mas não conseguiu contato e foi necessária a ajuda de um amigo para recolher a cobra. Ela foi encaminhada para a sede do órgão, em Pituaçu, onde passará por triagem e depois será devolvida à natureza.

