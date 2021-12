Cobertura do novo Mercado do Peixe cai por conta da chuva

A chuva que atinge Salvador nesta terça-feira, 3, já vem causando estragos pela cidade. A cobertura do novo Mercado do Peixe, no Rio Vermelho, cedeu por causa da chuva. Ninguém ficou ferido. Após seis meses de obra, o novo Mercado do Peixe foi inaugurado no dia 1º de abril.

Segundo o secretário de manutenção, Marcílio de Souza, que esteve no local, parte da lona que cobre quiosques da Praça Caramuru, rasgou com os fortes ventos. Por causa disso, 60% dos estabelecimentos ficarão fechados por pelo menos 24 horas para reparos e perícia.

Ainda segundo o secretário, a empresa Nova Era, responsável pela obra, fará a remoção da lona que cobria seis quiosques na praça, deste, dois ainda não foram inaugurados.

Ainda não há previsão para a instalação de uma nova estrutura, mas, Marcílio de Souza garantiu que os estabelecimentos fechados serão reabertos amanhã mesmo sem a nova lona.

Quando cobertura caiu, o quiosque Country Grill Café estava aberto e oferecia café da manhã para um grupo de 30 pessoas. Segundo Antônio Barreto, dono do estabelecimento, o mesmo grupo que estava no momento do acidente deveria voltar ao local para o almoço, mas a refeição será transferida para outro local.

Previsão

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de temperatura mínima de 24°C e a máxima de 30°C, para esta terça, com tempo parcialmente nublado e chuva esparsa na capital baiana.

Ainda segundo Inmet, este mês deve registrar chuvas abaixo da média em Salvador. A diminuição das chuvas também foi observada no mês de abril na capital, quando choveu 22% abaixo do esperado.

Técnicos da Secretaria de Manutenção avaliam o caso (Foto: Edilson Lima | Ag. A TARDE)

