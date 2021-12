Coautor de homicídio, guarda municipal tem prisão preventiva decretada

O guarda municipal Naílton Adorno do Espírito Santos – que tinha sido preso em flagrante como coautor no homicídio de Marcelo Tosta dos Santos, 37 anos, na noite do último sábado, 3, na casa de eventos Coliseu do Forró, em Patamares – teve a prisão convertida para preventiva. O pedido foi expedido pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A Secretária de Segurança Publica (SSP) informou em nota que Naílton continua custodiado no Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama, e que, após os cuidados médicos, será encaminhado para o sistema prisional.

Segundo o diretor do DHPP, José Bezerra, "ele continua relutante em passar o nome de quem estava com ele durante a briga e que também participou do homicídio. Estamos utilizando ações de inteligência para identificar este outro indivíduo e capturá-lo".

O crime

O guarda municipal, um homem ainda não identificado e Marcelo Tosta discutiram e iniciaram uma luta corporal. Durante a briga, foram efetuados os disparos que mataram Marcelo.

