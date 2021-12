CMS vota reforma administrativa e ampliação de auxílio emergencial nesta terça

A Câmara Municipal de Salvador (CMS) deve votar nesta terça-feira, 22, projetos enviados pela prefeitura, entre eles a reforma administrativa e a ampliação do auxílio emergencial Salvador por Todos. Outras propostas também devem entrar na pauta, como o Programa Mãe Salvador, o que institui o Código Tributário e de Rendas do Município e o que autoriza a participação de Salvador no Programa Minha Casa, Minha Vida.

Os projetos foram aprovados nas comissões de Constituição e Justiça (CCJ) e de Finanças e Orçamento da Casa, na manhã desta segunda-feira, 21.

“Fechamos os trabalhos da Comissão de Justiça com esta reunião conjunta com a Comissão de Finanças. Foi um momento também de agradecer a toda a assessoria da Casa, servidores e à assessoria do próprio colegiado, finalizando o biênio. É lógico que ainda teremos uma sessão no plenário e a CCJ poderá trabalhar na análise de emendas apresentadas no próprio plenário”, destacou o vereador Alexandre Aleluia, presidente da CCJ.

