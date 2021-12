Clubes de remo de Salvador recebem barcos da Sudesb

Clubes de remo de Salvador receberam, neste domingo, 25, quatro barcos lambaris, nome atribuído às embarcações de apoio utilizadas para competições, campeonatos e treinamento dos atletas de remo. A entrega foi feita pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia, autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), ocorreu durante a final do Campeonato Baiano de Remo 2018 realizada na Enseada dos Tainheiros, orla marítima da Ribeira.

A doação dos barcos deu-se por meio do investimento de 57 mil reais, beneficiando os clubes de remo Sport Club Santa Cruz, Regatas Itapagipe, Regatas Península e Regatas São Salvador. A entrega das embarcações foi realizada pelo chefe de gabinete da Sudesb, Everaldo Augusto, que destacou a importância do investimento do Governo do Estado no esporte baiano.

Na ocasião, Everaldo Augusto apresentou o projeto de construção do centro de apoio e treinamento de canoagem e remo em Salvador. O projeto funcionará no Parque de Pituaçu, com previsão de entrega para o fim de 2019.

