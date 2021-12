Clubes cedem espaço para condomínios de luxo em Salvador

Eles reinaram absolutos durante quase toda a segunda metade do século passado, mas passaram maus bocados ao longo da última década. Tradicionais (lugar de "gente fina" e formação de atletas), mas mergulhados em dívidas, clubes como o Centro Espanhol, Baiano de Tênis e Associação Atlética da Bahia por pouco não fecharam as portas - a despeito de cumprirem importante papel social.

Localizados em bairros nobres de Salvador (Ondina, Graça e Barra, respectivamente), a luz no fim do túnel, no entanto, reacendeu com a possibilidade de venderem ou alugarem parte dos terrenos. Quem deu o pontapé inicial, nesse sentido, foi o Baiano de Tênis.

No início dos anos 2000, o clube cedeu parte de sua área para a criação de um complexo de cinemas de arte. A Sala de Arte foi um sucesso, mas saiu de cena para dar espaço a uma megaloja da Perini.

Residenciais - Logo depois, a Associação Atlética e o Espanhol venderam parte do terreno para a construção de empreendimentos residenciais. "Foi a saída. Teremos em breve uma sede equipada de forma que o sócio se sinta em casa", conta o presidente do Espanhol, Humberto Campos.

Esta semana, os administradores do Baiano de Tênis e do Costa Verde Tênis Clube, em Piatã, anunciaram, em primeira mão à reportagem de A TARDE, que também irão se desfazer de parte da área para a incorporação imobiliária. De acordo com o presidente do Baiano, José Renato Veloso Lima, já está em estudo a construção, no local, de um residencial com 26 pavimentos. "Vai ser importante para a Bahia", diz.

Com as contas (hoje) sanadas e dinheiro em caixa, o gerente-geral do Costa Verde Tênis Clube, Ubirajara Gomes, diz que já recusou propostas de construtoras, mas que está aberto para novas negociações.

"Pensamos em verticalizar o clube e vender 20 mil m², de um total de pouco mais de 53 mil m² de área. Temos 17 quadras de tênis, uma ao lado da outra, que poderiam muito bem funcionar em um prédio", conta Gomes.

adblock ativo