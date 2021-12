Clube do Sesi Itapagipe é fechado para reforma

Os trabalhadores associados ao Clube do Sesi Itapagipe, localizado em Caminho de Areia, não poderão desfrutar das áreas esportivas e de lazer (piscina, academia e ginásio, entre outros) por pelo menos um ano.

No início de março, o clube iniciará a primeira etapa da reforma total de suas dependências, a partir da Escola Bernardo Martins Catharino, que funciona no local.

Entre as melhorias previstas estão novos laboratórios e um novo sistema de climatização, além da consturção de um restaurante para os estudantes. A obra contempla ainda a ampliação da biblioteca e do auditório, que passará de 80 para 200 lugares.

Com o objetivo de não prejudicar as aulas, os estudantes serão removidos das salas para estruturas provisórias que ocuparão os outros ambientes do clube, como o ginásio de esportes.

Por meio de sua assessoria de imprensa, o Sesi informou que a montagem das estruturas móveis deve durar cerca de dois meses. Em seguida, elas serão ocupadas pelos alunos até que a reforma da escola seja finalizada. A obra tem previsão de um ano.

Na segunda etapa, os estudantes voltam às salas já reformadas e a obra se volta para as demais áreas do clube, que permanecerá fechado para os associados.

Uma das novidades será a implantação de um campo de futebol society e de mais salas para atividades multiuso, como dança de salão, balé e capoeira.

De acordo com a previsão inicial, o prazo de término da obra deve ser de até dois anos. Enquanto isso, os trabalhadores têm apenas a opção do clube do Sesi em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Esta é a primeira reforma estrutural no clube, construído há mais de 40 anos.

