CLN e Sistema Ferryboat anunciam operações

A Concessionária Litoral Norte (CLN) e o Sistema Ferryboat anunciam operações especiais na BA-099 (Estrada do Coco) e para a travessia Salvador-Itaparica, respectivamente, neste feriadão. A CLN estima que mais de 130 mil veículos devem trafegar pela rodovia até segunda-feira, 16.

Além de contar com o apoio da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a concessionária divulga reforço na operação entre esta quinta, 12, e 16 de outubro, quando cerca de 100 colaboradores deverão atuar para garantir fluidez do tráfego na região.

A CLN também possui três veículos de inspeção no trecho de operação, com profissionais treinados para auxiliar os usuários em diversas situações. “A CLN mantém os serviços médico, mecânico, de recolhimento de animais e apoio ao combate a princípio de incêndios, diminuindo os fatores de risco para os usuários”, informa a empresa.

Ferryboat

Os ferries Agenor Gordilho, Zumbi dos Palmares, Dorival Caymmi, Juracy Magalhães Júnior, Pinheiro, Rio Paraguaçu e Anna Nery fazem viagens entre a capital e a ilha, até segunda.

A operação diferenciada do sistema foi montada para atender demanda do feriado de Nossa Senhora Aparecida. Seis embarcações realizam as viagens, e uma sétima auxilia a operação para os momentos de manutenção obrigatória.

Além de atender aos horários regulares (de hora em hora), o sistema faz saídas extras sempre que o movimento aumenta, tendo nestes momentos viagens a cada 30 minutos.

