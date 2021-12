Clínicas particulares suspendem atendimento ao SUS nesta 5ª

A partir desta quarta-feira, 1º, 29 clínicas particulares de Salvador deixarão de atender pacientes oriundos do Sistema Único de Saúde (SUS). Em nota, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) afirmou que tais estabelecimentos foram descredenciados porque não apresentaram os documentos necessários para a renovação do contrato. No total, serão suspensos os serviços em 24 especialidades, dentre elas oftalmologia, ortopedia, ginecologia e obstetrícia, cardiologia, angiologia, neurologia e psiquiatria.

De acordo com informações da assessoria de comunicação da secretaria, 400 clínicas apresentaram a documentação. No entanto, 29 não foram contempladas pelo credenciamento por conta da pendência de documentos exigidos em edital, como comprovação de capacidade jurídica e qualificação econômico-financeira.

A secretaria esclarece ainda que os procedimentos agendados anteriormente deverão ser cumpridos durante todo o mês. Apenas novas marcações para exames e consultas não poderão ser realizadas.

Recursos - Para as clínicas que apresentaram pendências, a secretaria garante um prazo – ainda não definido – para preencher as condições exigidas pelo edital. Os contratos firmados terão validade de um ano, podendo ser renovados por até cinco anos.

De acordo com o vice-presidente da Associação de Hospitais e Serviços de Saúde do Estado da Bahia (Ahseb), Ricardo Costa, a causa do descredenciamento das instituições se deve, em sua grande maioria, à baixa captação de recursos desses estabelecimentos. “Por causa do baixo teto oferecido, muitas clínicas não conseguem honrar compromissos ficais e, dessa forma, não conseguem comprovar o pagamento de impostos, tampouco expedir uma certidão negativa, por exemplo”, explica.

Castro afirma que os valores repassados aos estabelecimentos foram reduzidos ao longo do tempo, o que refletiu na qualidade do serviço e na quantidade de clínicas interessadas em oferecer atendimento aos pacientes do provenientes do SUS. “Orientamos que os prestadores apresentem os documentos corretamente, mas, caso ele não tenha condições, temos que aceitar”, completou.

