Clínica realiza mutirão de prevenção contra catarata

Serão ofertadas mil consultas oftalmológica no dia 1º de dezembro, no bairro de Ondina, em Salvador. Realizada pela Clínica Oftalmo Diagnose, a ação é voltada ao diagnóstico e prevenção da catarata, uma das principais causas de cegueira no mundo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde.

Se for diagnosticada a catarata no momento da consulta, o paciente já sai de lá com a cirurgia agendada – a expectativa é que o procedimento cirúrgico aconteça entre os dias 15 e 16 de dezembro na própria clínica.

O interessado, precisa ter 60 anos ou mais para participar do mutirão. O atendimento, que é por ordem de chegada, inicia a partir das 7h, e todos que desejam ser atendidos deverá está com o RG e o cartão do SUS em mãos.

