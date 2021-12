Clínica oferece exames de próstata grátis para taxistas

Uma clínica de urologia, localizada no bairro da Graça, oferece 50 exames de próstata gratuitos para taxistas no próximo sábado, 24. O atendimento, por ordem de chegada, será apenas para homens a partir de 50 anos.

As senhas começarão a ser distribuídas a partir das 7h no Lithocenter Hospital Dia, rua Barão de Lorêto, número 75. A prestação de serviço faz parte do início das ações voltadas para a saúde do homem que terá uma grande programação em novembro.

Os exames serão feitos pelo médico Modesto Jacobino.

