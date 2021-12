Clínica oferece curso gratuito sobre ronco e apneia obstrutiva do sono

Estão abertas as inscrições para o 'V Curso sobre Ronco e Apneia Obstrutiva do Sono'. O evento ocorre nos dias 13 e 14 de setembro, no auditório do Centro Otorrino da Bahia (INOOA). A entrada é gratuita.

O encontro possui como público-alvo médicos e contará com a presença de convidados da Unicamp, Hospital Sírio Libanês, Unifesp e Santa Casa de São Paulo. A programação completa está disponível no site do INOOA.

Atendimento gratuito

O centro também conta com atendimento e tratamento gratuito, destinados às pessoas que não possuem assistência de saúde e que possui distúrbios como ronco, apneia, sonolência diurna excessiva, engasgos ou asfixia durante o sono.

O ambulatório atua desde julho de 2015 e funciona no bairro Cidadela. Os atendimentos ocorrem às segundas-feiras, às 9h, e às quintas, às 14h. As marcações devem ser feitas através do telefone (71) 3036-4884, no penúltimo dia útil do mês.

adblock ativo