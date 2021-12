Clínica oferece consulta gratuita para casais inférteis

Com o objetivo de orientar casais inférteis sobre os problemas que dificultam a gravidez e indicar alternativas para aumentar as chances de gestação natural, a Insemina Centro de Reprodução Humana realiza no dia 10 de maio uma consulta e orientação reprodutiva gratuitas para este público.

A ação, que acontece das 8h às 12h e das 13h às 17h, vai atender 60 casais, que devem realizar agendamento prévio pelo telefone (71) 3012-3010. O atendimento será realizado na sede da clínica, no Comércio (Rua Miguel Calmon, nº 40, Edifício Conde dos Arcos, salas 102 e 103).

A recomendação é que os pacientes levem seus exames recentes. Na ocasião, os homens podem agendar, gratuitamente, o exame de espermograma, caso haja a indicação médica.

Sobre a infertilidade

Cerca de 15 % da população brasileira em idade reprodutiva é afetada pela infertilidade. Entretanto, nem todos os casais que enfrentam problemas de fertilidade necessitam recorrer a uma técnica complexa de reprodução assistida. Estima-se que apenas um terço dos casais com problemas para ter filhos precisa de técnicas mais complexas para realizar o sonho de ter um bebê.

Entre as causas mais comuns que podem levar à infertilidade feminina, estão as Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs), distúrbios hormonais, obstrução nas trompas, problemas de malformação ou tumores no útero, endometriose, miomas e ovários policísticos. Já a varicocele é um dos principais fatores de infertilidade masculina.

