Clínica lança ambulatório de Oncologia com atendimento gratuito

A clínica FTC, localizada no Ogunjá, em Salvador, vai oferecer serviço ambulatorial gratuito em Oncologia para pacientes que apresentam sinais ou sintomas de câncer, tendo como objetivo facilitar o diagnóstico precoce da doença. Serão oferecidos 70 atendimentos mensais.

Além de atender essa demanda reprimida, com a abertura do ambulatório de Oncologia, pessoas que enfrentaram um tratamento de câncer no passado também poderão ser assistidos, assim como pacientes assintomáticos.

Os interessados devem entrar em contato com a central de marcação para realizar agendamento, exclusivamente por telefone, através do número (71) 3276-3377, das 7h às 17h. As consultas acontecem de segunda a sexta-feira, no mesmo horário.

