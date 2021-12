Clínica de psicologia disponibiliza vagas para atendimento gratuito

A Clínica de Psicologia da Faculdade de Tecnologia e Ciência (FTC) abriu inscrições para o preenchimento de 80 novas vagas gratuitas para atendimento de orientação vocacional e psicoterapêutico. Para se candidatar, basta entrar em contato pelo telefone (71) 3241-6892, ou ir até a sede da clínica, no bairro do Comércio, entre os dias 11 e 15 de março.

Aos estudantes do 2º e 3º ano do ensino médio, com idade a partir de 16 anos, serão disponibilizados 30 vagas para atendimento vocacional. O atendimento não exige solicitação médica, mas é necessário que os interessados apresentem um encaminhamento escolar, além dos documentos de identificação RG, CPF e comprovante de residência.

Já para os atendimentos psicoterapêuticos serão oferecidas 50 vagas e os interessados precisam apresentar, além dos documentos de identificação, a solicitação médica. Os atendimentos são destinados a crianças a partir de 3 anos até adultos com 90 anos.

Para conseguir a vaga, o candidato passará por três etapas. Na primeira, o interessado deve fornecer nome, telefones e disponibilidade de turno que deseja atendimento. Em seguida, os inscritos passam por uma triagem que tem o objetivo de identificar se a demanda apresentada pelo paciente ao serviço poderá ser acolhida. Já a terceira e última fase é o início do acompanhamento psicoterapêutico ou vocacional. Caso necessário, pode haver encaminhamento do paciente para outras unidades de saúde.

adblock ativo