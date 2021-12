Clínica de fertilidade atende 60 casais inférteis de forma gratuita em maio

Dedicado ao mês das mães, a clínica Insemina Centro de Reprodução Humana irá atender 60 casais inférteis de forma gratuita. A ação será disponibilizada no dia 9 de maio e irá oferecer consulta e aconselhamento reprodutivo. O agendamento deve ser feito através do contato (71) 3012-3010, dentro do limite de vagas.

O objetivo é orientar casais sobre os possíveis problemas que estejam complicando o processo de gestação, apresentar medidas para ampliar as chances do metódo natural ou esclarecer, quando tiver indicação médica, sobre tratamentos específicos.

O atendimento ocorrerá das 8h às 12h e das 13h às 17h, na sede da clínica Insemina, no Comércio. É indicado que os pacientes levem os exames mais recentes e compareçam acompanhados de seus parceiros. Os pacientes do sexo masculino que forem atendidos também vão poder agendar de forma gratuita o exame de espermograma, caso ocorra indicação médica. Este exame é a principal forma de avaliar a capacidade reprodutiva do homem.

