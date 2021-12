Clima tenso em enterro de jovens mortos por PMs

O clima foi tenso durante o enterro dos corpos de André de Jesus Cardoso, 21, e Tiago Santos Silva, 20, que aconteceu nesta terça-feira, 5, no Cemitério de Itapuã. Parentes e amigos dos dois jovens realizaram um protesto após o sepultamento dos jovens na Avenida Octávio Mangabeira, na região de Itapuã.

O grupo protestou contra a morte dos jovens e alegou que policiais a paisana rondaram o cemitério durante o enterro. André e Tiago foram mortos durante blitz policial no bairro de Itapuã na madrugada desta segunda-feira, 4.

De acordo com uma testemunha do crime, que não quis se identificar, Tiago parava a moto no local após um amigo que estava em outra motocicleta ter sido parado na blitz. Foi quando os policiais teriam atirado pelas costas em André, que estava na garupa da moto de Tiago. Após os jovens caírem, os PMs, segundo a testemunha, executaram os rapazes.

A Polícia Militar alega que André e Tiago estavam armados e que foram mortos durante troca de tiros com os agentes. Versão negada pela família dos jovens, que argumenta que eles eram trabalhadores e não tinham envolvimento com crime ou droga. Tiago gerenciava uma barbearia no Alto do Coqueirinho e André era garçom em um hotel de Salvador. Tiago deixa a namorada grávida de três meses.



*Com redação de Paula Pitta | A TARDE On Line

