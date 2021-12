Clima de verão estimula prática de esportes em Salvador

As temperaturas elevadas do verão estimulam a motivação para a prática de atividades físicas. Nesta temporada, modalidades esportivas têm roubado a cena nas ruas e na orla da cidade. Patins, skate, long board, canoagem e stand up paddle (SUP) são algumas das escolhas da estação.

Seja morador local ou turista, é comum encontrar esportistas nos quatro cantos de Salvador. A estudante universitária Lorena Aguilar, 20 anos, e Rômulo Cavalcante, 13, ambos de Mato Grosso, passam as férias na capital baiana, com a família.

Lorena aproveitou para aprender a patinar, já que conheceu um grupo de patinadores que se encontram semanalmente pela cidade. Já Rômulo preferiu apostar no skate. Eles utilizam o espaço público para desenvolver as modalidades.

"O legal do grupo é que todo mundo se ajuda. Quem sabe mais ensina a quem está começando. Fazemos novas amizades e beneficiamos nossa saúde", diz Lorena.

Instrutora de patins, Clécia Vieira, 18 anos, conta que o grupo Patina Salvador surgiu porque amigos que gostavam da atividade procuravam outras pessoas que também tinham afeição pelo esporte, mesmo no período em que ele saiu de moda. A equipe possui uma página no Facebook, onde os passeios são marcados.

Os espaços públicos também estão sendo invadidos pelos esportistas que preferem o skate e o long board (uma variação do skate).

O estudante Pedro Brito, 17 anos, que escolheu o skate como atividade física há um mês, acredita que a influência de ídolos internacionais é forte sobre os jovens que escolhem a prática. "Assistimos aos vídeos deles, queremos usar as mesmas roupas e fazer as mesmas manobras, isso motiva".

No mar

Bem pertinho daqueles que preferem modalidades em solo, os apaixonados pelo mar alugam pranchas e canoas para se exercitarem. No Porto da Barra, é frequente, sobretudo nos finais de semana, ver pessoas praticando o stand up paddle (SUP).

Ao remar em pé em uma prancha enorme, a comerciante Flávia Nunes, 27, sente-se livre e com as energias renovadas, segundo ela. "Além de ter como resultado o corpo todo trabalhado, é como se estivesse me desligando do resto do mundo. O contato com a natureza é ímpar", afirma Flávia.

O instrutor de SUP Bruno Machado alerta para os perigos do esporte. De acordo com ele, o grande público está à procura do esporte da moda sem se preocupar em aprender a remar e entender "os segredos do mar".

"A correnteza pode levar o banhista que não sabe remar e pessoas sem experiência podem machucar as que estão na beira da praia. Esses são alguns dos problemas enfrentados aqui no Porto da Barra", conta Bruno.

A canoagem também está em alta no mar da Pituba, segundo o educador físico Adimailton Sales. "Essas modalidades esportivas são algumas das formas de fugir do aprisionamento da academia. Mas vale ressaltar que a musculação também é uma atividade importantíssima para o organismo".

